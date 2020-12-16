Сенаторам поручили принять меры против «трэш-стрима» в интернете

Речь идет о видеотрансляциях с реальными избиениями и унижениями людей.



Москва. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила изучить возможность запрета так называемого «трэш-стрима» в интернете. Так называют видеотрансляции издевательств над людьми, пишет «Интерфакс»

Вопросом займутся в комитете по конституционному законодательству. Как предположила спикер Совфеда, сенаторам придется искать решение в сотрудничестве с крупными интернет-компаниями, в том числе зарубежными.

С предложением запретить деятельность «трэш-стримеров» выступил член комитета, глава сенатской комиссии по информационной политике Алексей Пушков. Он напомнил, что широкий общественный резонанс вызвала недавно прямая трансляция одного из создателей подобного контента. Во время «трэш-стрима» этого блогера умерла девушка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Матвиенко поручила сенаторам отчитаться о разработанных мерах против «трэш-контента» в конце января.