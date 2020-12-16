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Сенаторам поручили принять меры против «трэш-стрима» в интернете

13:33, 16 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Сенаторам поручили принять меры против «трэш-стрима» в интернете
13:33, 16 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#Совет Федерации\n#Пушков\n#сенатор\n#законы\n#убийство\n#прямой эфир\n#блогеры\n#интернет
Фото: pixabay.com
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Речь идет о видеотрансляциях с реальными избиениями и унижениями людей.

Москва. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила изучить возможность запрета так называемого «трэш-стрима» в интернете. Так называют видеотрансляции издевательств над людьми, пишет «Интерфакс».
Вопросом займутся в комитете по конституционному законодательству. Как предположила спикер Совфеда, сенаторам придется искать решение в сотрудничестве с крупными интернет-компаниями, в том числе зарубежными.
С предложением запретить деятельность «трэш-стримеров» выступил член комитета, глава сенатской комиссии по информационной политике Алексей Пушков. Он напомнил, что широкий общественный резонанс вызвала недавно прямая трансляция одного из создателей подобного контента. Во время «трэш-стрима» этого блогера умерла девушка. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Матвиенко поручила сенаторам отчитаться о разработанных мерах против «трэш-контента» в конце января.
13:33, 16 декабря, 2020
Евгений Кандаков
45
0
#Совет Федерации\n#Пушков\n#сенатор\n#законы\n#убийство\n#прямой эфир\n#блогеры\n#интернет