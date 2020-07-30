Задержание группы российских граждан в Белоруссии прокомментировали в Кремле

Ранее минские СМИ сообщили об аресте более чем 30 россиян.



Москва. Задержание более чем 30 россиян в Белоруссии прокомментировал пресс-секретарь президента России. Как заявил Дмитрий Песков, в Кремле пока не имеют полной информации о произошедшем, пишет Газета.ру.

«Мы знаем, что 33 россиянина были задержаны вчера в Белоруссии, еще 200 находятся в розыске», - приводит издание слова Пескова.

В то же время пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что сведений о каких-либо противоправных действиях со стороны задержанных нет. Предположения о том, что какие-то силы из России засылают кого-либо в целях дестабилизации обстановки в Белоруссии, Песков назвал «инсинуациями». Также он выразил надежду, что Минск не станет нарушать права задержанных.

Напомним, ранее белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании под Минском более чем 30 боевиков иностранной частной военной компании. В дальнейшем появилась информация о том, что они россияне из ЧВК Вагнера. Правоохранительные органы страны подозревают задержанных в намерении дестабилизировать обстановку в стране в преддверии выборов президента. Посла России в связи со случившимся вызвали в МИД Белоруссии.