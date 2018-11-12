Губернатором Хакасии избрали 30-летнего коммуниста Валентина Коновалова

Единственный кандидат набрал 57% голосов.

Хакасия. В Хакасии на губернаторских выборах победил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Против проголосовали 41,1% избирателей.

По данным Центризбиркома, свой голос за коммуниста отдали 101,4 тыс. человек, против – 72,4 тыс.

Напомним, в сентябре прошли выборы, но ни один из кандидатов на пост главы Хакасии не набрал более 50% голосов избирателей. Бывший глава Хакасии Виктор Зимин получил 32,42%., Коновалов – 44,81%. После Зимин снял свою кандидатуру со второго тура «по состоянию здоровья».

Противником коммуниста во втором туре был кандидат от Партии роста Александр Мяхар, однако и он снялся с выборов.