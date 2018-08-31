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Россия перестанет отправлять на МКС астронавтов США

16:17, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
16:17, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
88
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#космос\n#Москва\n#международное сотрудничество\n#международные отношения\n#Роскосмос\n#NASA\n#соглашение
Фото: wikipedia.org
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Программа сотрудничества завершится в апреле 2019 года.

Москва. Россия прекратит отправлять астронавтов НАСА на МКС весной 2019 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова вице-премьера правительства России Юрия Борисова.

Дело в том, что программа сотрудничества двух стран заканчивается в апреле 2019 года, когда на Землю вернется «Союз-МС».

«Посадкой корабля «Союз-МС» в апреле завершается выполнение наших обязательств по контракту с НАСА, связанные с доставкой на МКС и возвращением со станции американских астронавтов», - сказал Борисов в ходе совещания в ракетно-космической корпорации «Энергия».

Первый контракт на отправку астронавтов российскими кораблями «Союз» был заключен еще в 2009 году, так как у Америки нет подходящих кораблей для отправки на МКС.

Разработкой пилотируемых космических кораблей в штатах занимаются Lockheed, SpaceX и Boeing.

16:17, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
88
0
#космос\n#Москва\n#международное сотрудничество\n#международные отношения\n#Роскосмос\n#NASA\n#соглашение

 

 

 


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