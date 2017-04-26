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      Министерство финансов России предложило запретить производство и продажу алкоэнергетиков

      10:56, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:56, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      122
      0
      #здоровье\n#общество\n#Минфин\n#алкоголь\n#продажа алкоголя\n#запрет
      Фото: pixabay.com
      122
      0

      Запрет коснется алкогольной продукции, которая содержит этиловый спирт крепостью менее 22% объема готовой продукции с тонизирующими веществами.

      Москва. Министерство финансов России предлагает ввести запрет на производство и продажу слабоалкогольных напитков с тонизирующими добавками, имеющие крепость менее 22% объема готовой продукции. Ведомство уточнило, что исключением станет продукция, используемая для оборота за пределами страны и экспортных продаж, сообщают «Известия».

      Минфин подготовил поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…». В первом чтении документ рассмотрели 24 марта. В течение последующих 30 дней в него вносились поправки. Дата второго чтения пока не определена.

      «Минздрав также настаивает на запрете потребления слабоалкогольных напитков, содержащих тонизирующие вещества, поскольку такие напитки вызывают привыкание к алкоголю», — отметили в Минфине.

      «Спирт в комбинации с кофеином или тауирином наносит существенный вред здоровью», — заявила пресс-секретарь вице-премьера Наталья Платонова.

      Источник в финансово-экономическом блоке критично отозвался о данной инициативе: «Получается, что алкогольная продукция крепостью более 22% с содержанием тонизирующих веществ является менее вредной для потребителя».

      Ранее сообщалось о том, что канадские ученые назвали сочетание алкоголя и энергетиков самым опасным для здоровья напитком. По их мнению, оно способно вызывать заболевания сердца.

      10:56, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      122
      0
      #здоровье\n#общество\n#Минфин\n#алкоголь\n#продажа алкоголя\n#запрет
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