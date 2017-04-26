Министерство финансов России предложило запретить производство и продажу алкоэнергетиков

Запрет коснется алкогольной продукции, которая содержит этиловый спирт крепостью менее 22% объема готовой продукции с тонизирующими веществами.

Москва. Министерство финансов России предлагает ввести запрет на производство и продажу слабоалкогольных напитков с тонизирующими добавками, имеющие крепость менее 22% объема готовой продукции. Ведомство уточнило, что исключением станет продукция, используемая для оборота за пределами страны и экспортных продаж, сообщают «Известия».

Минфин подготовил поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…». В первом чтении документ рассмотрели 24 марта. В течение последующих 30 дней в него вносились поправки. Дата второго чтения пока не определена.

«Минздрав также настаивает на запрете потребления слабоалкогольных напитков, содержащих тонизирующие вещества, поскольку такие напитки вызывают привыкание к алкоголю», — отметили в Минфине.

«Спирт в комбинации с кофеином или тауирином наносит существенный вред здоровью», — заявила пресс-секретарь вице-премьера Наталья Платонова.

Источник в финансово-экономическом блоке критично отозвался о данной инициативе: «Получается, что алкогольная продукция крепостью более 22% с содержанием тонизирующих веществ является менее вредной для потребителя».

Ранее сообщалось о том, что канадские ученые назвали сочетание алкоголя и энергетиков самым опасным для здоровья напитком. По их мнению, оно способно вызывать заболевания сердца.