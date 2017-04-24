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      Канадские ученые назвали самый опасный алкогольный напиток

      13:56, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:56, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      404
      0
      #здоровье\n#алкоголь\n#ученые\n#Канада\n#сердце
      Фото: pixabay.com
      404
      0

      По их мнению, наибольший вред здоровью наносит смесь алкогольных и энергетических напитков.

      Канада. Ученые из Канады пришли к выводу, что сочетание алкоголя и энергетиков является самым опасным для здоровья напитком. Оно влияет на частоту сердечных сокращений и вызывает заболевания сердца, сообщает телеканал «360».

      Алкоголь способствует притуплению чувств, а энергетик создает иллюзию бодрости, маскируя усталость и сонливость. Ученые предупреждают, что совместное употребление этих напитков приводит к потере адекватной оценки окружающей действительности и своих возможностей, что чревато получением травм. 

      13:56, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      404
      0
      #здоровье\n#алкоголь\n#ученые\n#Канада\n#сердце
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