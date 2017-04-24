Канадские ученые назвали самый опасный алкогольный напиток

По их мнению, наибольший вред здоровью наносит смесь алкогольных и энергетических напитков.

Канада. Ученые из Канады пришли к выводу, что сочетание алкоголя и энергетиков является самым опасным для здоровья напитком. Оно влияет на частоту сердечных сокращений и вызывает заболевания сердца, сообщает телеканал «360».

Алкоголь способствует притуплению чувств, а энергетик создает иллюзию бодрости, маскируя усталость и сонливость. Ученые предупреждают, что совместное употребление этих напитков приводит к потере адекватной оценки окружающей действительности и своих возможностей, что чревато получением травм.