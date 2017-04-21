Верховный суд запретил «Свидетелей Иеговы» в России

Деятельность организации признали экстремистской.

Москва. Верховный суд признал деятельность «Свидетелей Иеговы» экстремистской и запретил работу на территории России. Он также конфисковал имущество организации, сообщают «Известия».

«Верховный суд РФ постановил удовлетворить иск Минюста России и признать экстремистской организацию «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России», ликвидировать ее и запретить ее деятельность на территории России», — заявил судья Юрий Иваненко.

«Свидетели Иеговы» неоднократно подавали встречные иски против Минюста России. В одном из документов они требовали признать себя жертвами репрессий, а работу ведомства незаконной.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сообщил о том, что парламент в будущем предоставит возможность разработать новые законы по защите прав верующих.

Ранее сообщалось, что в конце марта министерство юстиции России приостановило деятельность «Свидетелей Иеговы», посчитав их действия экстремистскими.