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      Верховный суд запретил «Свидетелей Иеговы» в России

      09:55, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      09:55, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      196
      0
      #экстремизм\n#религия\n#Верховный суд России
      Фото: blog.wikimedia.org
      196
      0

      Деятельность организации признали экстремистской.

      Москва. Верховный суд признал деятельность «Свидетелей Иеговы» экстремистской и запретил работу на территории России. Он также конфисковал имущество организации, сообщают «Известия».

      «Верховный суд РФ постановил удовлетворить иск Минюста России и признать экстремистской организацию «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России», ликвидировать ее и запретить ее деятельность на территории России», — заявил судья Юрий Иваненко.

      «Свидетели Иеговы» неоднократно подавали встречные иски против Минюста России. В одном из документов они требовали признать себя жертвами репрессий, а работу ведомства незаконной.

      Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сообщил о том, что парламент в будущем предоставит возможность разработать новые законы по защите прав верующих.

      Ранее сообщалось, что в конце марта министерство юстиции России приостановило деятельность «Свидетелей Иеговы», посчитав их действия экстремистскими.

      09:55, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      196
      0
      #экстремизм\n#религия\n#Верховный суд России
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