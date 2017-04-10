Психологи не поддержали инициативу обязательной регистрации по паспорту в соцсетях

По их мнению, родителям нужно формировать у ребенка критическое мышление и систему ценностей.

Москва. Кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко посчитала обязательную регистрацию в соцсетях по паспорту излишней мерой. Она полагает, что нужно регулировать не взаимодействие ребенка и интернета, а «родителям нужно формировать у ребенка критическое мышление и систему ценностей», - заявила она в эфире радио Sputnik.

«Ребенок в соцсетях – это, конечно, первая забота родителей. Все зависит от семьи. Если семья будет формировать установки, ребенок, даже зайдя на запрещенный сайт, будет понимать, что это нехорошо, это плохо, мне это не нравится, и я эту информацию потреблять не буду», - говорит психолог.

Овчаренко сообщила об исследовании британских ученых из Университета Шефилда. Они доказали, что дети, проводящие много времени в «Инстаграме» и «Фейсбуке», чувствуют себя менее счастливыми, когда вопрос касается их семьи, внешности, успеваемости. Нахождение в соцсетях в течение часа на 14% снижает вероятность того, что дети будут довольны жизнью. Согласно британской статистике, соцсети сильнее влияют на девочек, чем на мальчиков.

«Еще нужно разбираться, как цифры этой статистики интерпретируются. Возможно, здесь надо поменять причину и следствие. Возможно, те дети, которые много времени проводят в соцсетях, уже изначально имеют какую-то напряженность, недовольство собой, своим окружением. Это они и пытаются снять поиском того оптимального общения, которое они и пытаются найти в соцсетях. Мы всегда себя сравниваем с окружающими, чтобы определить, к чему мы пришли в настоящее время. Тем более, к этому склонны подростки, потому что им нужна референтная эталонная группа. И очень часть они находят ее именно в соцсетях. Все зависит от внутренней мотивации: стремлюсь я достичь успеха, или стараюсь избегать неудач. И, в зависимости от мотивации, ребенок или взрослый и реагирует, когда видит, что у другого жизнь краше, пляжи белее, а вода на фото - голубее», - пояснила Овчаренко.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий обязательное предоставление паспортных данных при регистрации в социальных сетях.