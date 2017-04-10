Милонов внес в Госдуму законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту

По мнению депутата, это решит проблему фейковых аккаунтов.

Москва. Депутат Госдумы Виталий Милонов внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий обязательное предоставление паспортных данных при регистрации в социальных сетях. По мнению политика, деятельность в соцсетях в России фактически не регулируется, сообщает телеканал «НТВ».

В пояснительной записке к закону говорится: «Владелец обязан затребовать у физического лица, осуществляющего регистрацию, в электронной форме документ, удостоверяющий личность… и позволяющий установить фамилию, имя, отчество (при наличии) и возраст указанного физического лица». Милонов считает, что данный законопроект решит проблему фейковых аккаунтов.

Документ также предусматривает запрет на использование соцсетей детьми до 14 лет. Депутат объясняет такую необходимость увеличением популярности «групп смерти».

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, более 60% россиян выступили за то, чтобы запретить детям до 14 пользоваться соцсетями.

5 апреля с подобным предложением выступили депутаты Заксобрания Ленинградской области.