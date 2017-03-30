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      142 тысячи россиян призовут в армию этой весной

      12:15, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      12:15, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      76
      0
      #Владимир Путин\n#армия\n#призыв\n#ВС РФ
      Фото: ru.m.wikipedia.org
      76
      0

      В прошлом году Вооруженные силы России пополнились 155 тыс. новобранцами.

      Москва. Президент России Владимир Путин подписал новый указ о весеннем призыве в российскую армию 142 тыс. человек. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

      «Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2017 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 142 000 человек», — сообщается в указе.

      Весной 2016 года ряды российской армии пополнили 155 тыс. новобранцев.

      Указ вступает в силу с момента публикации.

      Ранее сообщалось, что с июля 2017 года штатная численность Вооруженных Сил России увеличится до 1,9 млн человек.

      12:15, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      76
      0
      #Владимир Путин\n#армия\n#призыв\n#ВС РФ
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