142 тысячи россиян призовут в армию этой весной

В прошлом году Вооруженные силы России пополнились 155 тыс. новобранцами.

Москва. Президент России Владимир Путин подписал новый указ о весеннем призыве в российскую армию 142 тыс. человек. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2017 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 142 000 человек», — сообщается в указе.

Весной 2016 года ряды российской армии пополнили 155 тыс. новобранцев.

Указ вступает в силу с момента публикации.

Ранее сообщалось, что с июля 2017 года штатная численность Вооруженных Сил России увеличится до 1,9 млн человек.