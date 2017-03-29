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      С июля штатная численность Вооруженных Сил России увеличится до 1,9 млн человек

      11:37, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      11:37, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      109
      0
      #армия\n#люди\n#защита\n#ВС РФ
      Фото: ru.wikipedia.org
      109
      0

      Владимир Путин внес изменения в указ от 8 июля 2016 года «О штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации».

      Москва. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных Сил страны до 1 903 051 человека, в том числе 1 013 628 военнослужащих, с 1 июля 2017 года. Президент России внес необходимые изменения в указ от 8 июля 2016 года «О штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации», пишет «Интерфакс».

      С 1 января 2017 года численность Вооруженных Сил России составляла 1 897 694 человека.

      Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

      11:37, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      109
      0
      #армия\n#люди\n#защита\n#ВС РФ
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