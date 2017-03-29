С июля штатная численность Вооруженных Сил России увеличится до 1,9 млн человек

Владимир Путин внес изменения в указ от 8 июля 2016 года «О штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации».

Москва. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных Сил страны до 1 903 051 человека, в том числе 1 013 628 военнослужащих, с 1 июля 2017 года. Президент России внес необходимые изменения в указ от 8 июля 2016 года «О штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации», пишет «Интерфакс».

С 1 января 2017 года численность Вооруженных Сил России составляла 1 897 694 человека.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.