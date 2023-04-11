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В России будет создан единый реестр военнообязанных

17:47, 11 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В России будет создан единый реестр военнообязанных
17:47, 11 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
74
0
#Госдума\n#депутаты\n#законы\n#военные\n#военкомат\n#призыв
Фото: duma.gov.ru
74
0

Закон об этом приняла Госдума.

Москва. Данные всех военнообязанных россиян будут включены в единый реестр. Закон об этом приняла в третьем, окончательном чтении Госдума, пишет Лента.ру.

Учет потенциальных военнослужащих будет вестись в автоматизированном режиме, а выйти в запас станет возможно без личной явки в военкомат.

Кроме того, в принятых Госдумой документах говорится в дублировании обычных повесток в электронном виде. Теперь они могут быть направлены не только в бумажном виде под расписку, но и по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также через почтовые интернет-сервисы.

При этом после получения повестки гражданам запретят выезд за границу. Если же подлежащий призыву россиянин не явится в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, его могут лишить прав на вождение автомобиля.

17:47, 11 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
74
0
#Госдума\n#депутаты\n#законы\n#военные\n#военкомат\n#призыв