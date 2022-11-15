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С 1 декабря тарифы ЖКХ для населения вырастут в пределах 9%

14:47, 15 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
С 1 декабря тарифы ЖКХ для населения вырастут в пределах 9%
14:47, 15 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
31
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#ЖКХ\n#тарифы\n#деньги\n#Михаил Мишустин\n#Правительство РФ\n#коммунальные платежи
Фото: ИА "Сусанин"
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Такой потолок установлен постановлением правительства.

Москва. Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации тарифов на услуги ЖКХ. Оно предусматривает возможность повышения платы за жилищно-коммунальные услуги с 1 декабря, пишет «Российская газета».

Также в документе устанавливается лимит роста тарифов в пределах 9%. Речь идет о водоснабжении, канализации, электроэнергии, отоплении, газоснабжении и вывозе мусора. Постановление будет действовать по 31 декабря 2023 года.

Отметим, до недавнего времени индексация тарифов на ЖКУ производилась с 1 июля. В Минэкономразвития пояснили, что дату перерасчета перенесли на более ранний срок, чтобы обеспечить бесперебойную работу и поддержание инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Следующая индексация пройдет не раньше 1 июля 2024 года, отметили в ведомстве. Таким образом, россияне будут оплачивать услуги по новым тарифам в течение ближайших полутора лет. 

14:47, 15 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#ЖКХ\n#тарифы\n#деньги\n#Михаил Мишустин\n#Правительство РФ\n#коммунальные платежи