С 1 декабря тарифы ЖКХ для населения вырастут в пределах 9%

Москва. Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации тарифов на услуги ЖКХ. Оно предусматривает возможность повышения платы за жилищно-коммунальные услуги с 1 декабря, пишет «Российская газета».

Также в документе устанавливается лимит роста тарифов в пределах 9%. Речь идет о водоснабжении, канализации, электроэнергии, отоплении, газоснабжении и вывозе мусора. Постановление будет действовать по 31 декабря 2023 года.

Отметим, до недавнего времени индексация тарифов на ЖКУ производилась с 1 июля. В Минэкономразвития пояснили, что дату перерасчета перенесли на более ранний срок, чтобы обеспечить бесперебойную работу и поддержание инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Следующая индексация пройдет не раньше 1 июля 2024 года, отметили в ведомстве. Таким образом, россияне будут оплачивать услуги по новым тарифам в течение ближайших полутора лет.