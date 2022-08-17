«Хатико» из Хабаровска: пес 3 недели ждал своих хозяев в аэропорту

Хабаровск. Хабаровский край. В столице Хабаровского края нашлись владельцы местного «Хатико». Хозяевам вернули собаку породы хаски, которая 3 недели ждала их в аэропорту Хабаровска, сообщает телеканал «Рен ТВ».

На животное, которое каждый день приходило на привокзальную площадь и с тревогой осматривало прибывающих пассажиров, обратили внимание сотрудники воздушной гавани. Они подкармливали молодого хаски и пытались выяснить, чей он. Пса прозвали «Хатико» — в честь четвероногого героя одноименного японского фильма, который несколько лет ждал у метро умершего хозяина.

В итоге через подписчиков Telegram-канала аэропорта владельцы нашлись. Оказалось, что они улетели в отпуск, а собаку оставили на попечение знакомых. Однако Буран (так зовут хаски) убежал от них и начал искать хозяев самостоятельно. По возвращении из отпуска те немедленно забрали своего питомца.

«В настоящее время мы поддерживаем с ними связь, собака счастлива и чувствует себя прекрасно. На видео из дома он весело виляет хвостом и всем передает привет», — подытожили в пресс-службе воздушной гавани.