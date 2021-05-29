В июне жителей России ждут длинные выходные

В связи с празднованием Дня России граждане будут отдыхать 3 дня подряд.

Москва. Россиянам напомнили о длинных выходных в июне. Увеличенный уикенд станет подарком гражданам к празднованию Дня России, сообщает «Российская газета».

В этом году 12 июня выпадает на субботу, соответственно, выходной будет перенесен на понедельник, 14 июня. Трехдневные каникулы предоставят тем, кто трудится в режиме 5/2. Для сотрудников с шестидневным графиком, например, в системе образования, 14 июня будет обычным рабочим днем.

Добавим, трехдневная трудовая неделя и длинные выходные ожидают россиян в ноябре, когда будет праздноваться День народного единства. Россияне будут работать с 1 по 3 ноября, а отдыхать — с 4 по 7 ноября.

Последняя рабочая неделя 2021 года также будет короткой, новогодние каникулы начнутся в четверг, 30 декабря.