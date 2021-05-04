Каждый пятый россиянин считает себя ленивым

Треть жителей страны имеют привычку откладывать дела на потом.

Москва. Каждый третий россиянин откладывает дела на потом. “Газета.ru” опубликовала результата опроса проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Как сообщает ВЦИОМ, привычка откладывать дела на потом присуща 30% россиян. Прокрастинацией чаще занимается молодежь в возрасте 18-24 лет (37%).

21% респондентов назвали себя ленивыми, при этом 73% считают трудолюбие главной чертой своего характера. Среди не боящихся работы большинство женщин (77%) и пожилых людей (78%).

В ряде причин, из-за которых участники опроса посчитали себя ленивыми, оказались нежелание что-то сделать (11%), откладывание дел на потом и поиск поводов для безделья (9%).

Еще 7% ленивых россиян уверены, что могли бы делать больше. Поводами для лени граждане считают отсутствие сил или здоровья (5%), а также любовь к отдыху и нежелание напрягаться (5%).

Чаще россияне всего откладывают бытовые дела (13%), уборку дома, мытье полов и окон (10%), готовку еды или мытье посуды (6%). По 3% изредка ленятся делать зарядку, работать на даче, делать домашние задания или проверять их у детей.