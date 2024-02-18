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Ижевчане рассказали о самых приятных способах провести выходные

15:00, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ижевчане рассказали о самых приятных способах провести выходные
15:00, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
158
0
#Ижевск\n#опросы
Фото: unsplash.com (Victor Freitas)
158
0

Каждый четвёртый ассоциирует идеальный выходной с занятием спортом.

Ижевск. Удмуртия. Каждый четвёртый опрошенный ижевчанин представляет свой идеальный выходной в виде занятий спортом. Об этом сообщает сервис по поиску работы «SuperJob».

Для 20% жителей Ижевска важно уделить время родным и близким. Ещё 16% назвали лучшим способом времяпрепровождения готовку шашлыков. 14% отметили посещение культурных мероприятий и здоровый сон.

Десятая часть назвала лучшим способом просто отдых. Путешествие отметили 9% респондентов, 6% назвали чтение. 4% горожан назвали лучшим выходным, когда удалось сходить в кино, переделать домашние дела и увидеться с друзьями.

Мужчины чаще ассоциируют идеальный выходной с рыбалкой и охотой, а женщинам ближе по душе прогулки на свежем воздухе, шашлыки и шоппинг.

15:00, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
158
0
#Ижевск\n#опросы