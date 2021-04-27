В столице Тывы запретили продавать спиртное в майские праздники

Реализацию алкоголя также рекомендовано ограничить в кафе и ресторанах.

Кызыл. Тыва. В Тыве запретили продавать спиртное в предстоящие праздники. На 10 дней в столице республики ограничили реализацию алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Кызыла.

«Запретить в период времени с 1 мая по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) города Кызыла», - говорится в постановлении администрации города.

Хотя прямой запрет не наложен на предприятия общепита, владельцам кафе и ресторанов также рекомендовано снять с продажи алкоголь.

Власти Кызыла твердо настроены на трезвый формат майских каникул. Гражданам, принимающим участие в праздничных мероприятиях, запрещается приносить с собой алкогольные напитки, в том числе и пиво.

Во время длинных выходных полиция будет проводить рейды для пресечения незаконной продажи спиртного.