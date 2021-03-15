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Торт из Санкт-Петербурга в виде «Хищника» победил на международном конкурсе кондитеров

16:03, 15 марта, 2021
Евгений Кандаков
Торт из Санкт-Петербурга в виде «Хищника» победил на международном конкурсе кондитеров
16:03, 15 марта, 2021
Евгений Кандаков
199
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#Санкт-Петербург\n#конкурсы\n#торт\n#искусство
Фото: instagram.com/holodtsova.tort
199
0

Все детали кулинарного изделия съедобны.

Санкт-Петербург. Персонажа популярного триллера создала кондитер из Петербурга Татьяна Холодцова. В итоге ее торт «Хищник» победил на престижном международном конкурсе Cake International, пишет «Российская газета».

Высота венчающего кулинарное изделие инопланетного гостя - 34 сантиметра. Все фрагменты «Хищника» и его постамента съедобны, написала автор на своей странице в Instagram.

Пользователи соцсети, высоко оценившие мастерство кулинара, написали, что просто съесть такое произведение искусства было бы жаль.

«Фантастика!! Даже не представляю, как Вы это делаете!» - похвалил автора изделия один из комментаторов. «Это шедевр, других названий не существует!» - отметил другой поклонник.

16:03, 15 марта, 2021
Евгений Кандаков
199
0
#Санкт-Петербург\n#конкурсы\n#торт\n#искусство