«Битва юных подмастерьев» пройдёт в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. Открытый городской конкурс декоративно-прикладного искусства «Битва юных подмастерьев» (6+) пройдёт в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации города, МАУК «Сад имени П. И. Чайковского» (Клуб «Дружба») приглашают юных мастеров от 8 до 16 лет принять участие в открытом городском конкурсе в рамках городского праздника «Народные Осенины» (0+).

Он состоится в субботу, 14 сентября, в парке «Времена года». Конкурс пройдёт в трёх номинациях. Для участия необходимо подать заявку до 9 сентября. Все подробности — в положении по ссылке.