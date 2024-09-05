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«Битва юных подмастерьев» пройдёт в Воткинске

09:40, 05 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
«Битва юных подмастерьев» пройдёт в Воткинске
09:40, 05 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
27
0
#Воткинск\n#конкурсы\n#искусство
Фото: Kandinsky 3.1
27
0

На конкурс ДПИ приглашают юных участников от 8 до 16 лет.

Воткинск. Удмуртия. Открытый городской конкурс декоративно-прикладного искусства «Битва юных подмастерьев» (6+) пройдёт в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации города, МАУК «Сад имени П. И. Чайковского» (Клуб «Дружба») приглашают юных мастеров от 8 до 16 лет принять участие в открытом городском конкурсе в рамках городского праздника «Народные Осенины» (0+).

Он состоится в субботу, 14 сентября, в парке «Времена года». Конкурс пройдёт в трёх номинациях. Для участия необходимо подать заявку до 9 сентября. Все подробности — в положении по ссылке.

09:40, 05 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
27
0
#Воткинск\n#конкурсы\n#искусство