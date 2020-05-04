Путину предоставят рекомендации по снятию коронавирусных ограничений в России 6 мая

Также президент ждет доклады о том, как осуществляются меры поддержки для жителей и предпринимателей страны.

Москва. Президенту России Владимиру Путину предоставят рекомендации по снятию коронавирусных ограничений. Об этом сообщает Интерфакс.



Соответствующими инструкциями по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений поделятся на совещании 6 мая.



Ранее Владимир Путин заявил, что ждет к 6 мая от правительства доклады о том, как осуществляются меры поддержки для жителей и предпринимателей России в условиях самоизоляции. Также к 5 мая правительство и Роспотребнадзор с рабочей группой Госсовета должны внести рекомендации по поэтапному выходу после майских праздников из санитарных ограничений.



На основе этих докладов будет оценена эффективность работы ведомств и наметятся дальнейшие действия федеральных властей и регионов.



