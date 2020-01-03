В 2020 году Россия утилизирует две баллистические ракеты «Воевода»

За рубежом их называют «Сатана».

Москва. До 30 ноября 2020 года Россия утилизирует две межконтинентальные баллистические ракеты «Воевода». За рубежом ракета известна как «Сатана», пишет Российская Газета.

На сегодняшний день они хранятся на территории воинской части на Урале. После утилизации будет получено более 20 кг золота, серебра, платины, 20 кг цветных металлов и 6 тонн черного металла.

Согласно договору по Дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, уведомление об уничтожении будет направлено США.