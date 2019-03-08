В опросе приняли участие 35 тыс. путешественниц.

Ижевск. Удмуртия. Россиянки выбрали самые популярные города для путешествия в одиночку. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на сервис Aviasales, в опросе приняли участие 35 тыс. женщин.

«Большинство девушек выбирают для одиночных поездок российские курорты Сочи и Симферополь, а также Москву и Петербург. Такой выбор девушки объясняют тем, что боятся языкового барьера и поэтому не летят за границу», - рассказал изданию PR-директор сервиса.

Следом по популярности идет Турция. В пятерку безопасных стран для соло-туристок также вошли европейские направления: Италия (Милан, Рим, Венеция), Испания (Мадрид и Барселона) и Германия (Берлин и Мюнхен).

«Шестое место заняла Грузия, куда легко купить недорогие авиабилеты в последний момент и не требуется виза. Следом идет Кипр, где виза оформляется бесплатно и всего за один день», - рассказал PR-директор.

Предпоследнее место в рейтинге заняла Япония, которую россиянки назвали «очень спокойной страной для одиноких девушек». А завершила рейтинг Финляндия, куда по большей части ездят туристки из Петербурга.