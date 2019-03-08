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Россиянки выбрали самые популярные города для путешествия в одиночку

17:55, 08 марта, 2019
17:55, 08 марта, 2019
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#туризм\n#рейтинг\n#путешествия\n#путешествие
Фото: pixabay
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В опросе приняли участие 35 тыс. путешественниц.

Ижевск. Удмуртия. Россиянки выбрали самые популярные города для путешествия в одиночку. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на сервис Aviasales, в опросе приняли участие 35 тыс. женщин.

«Большинство девушек выбирают для одиночных поездок российские курорты Сочи и Симферополь, а также Москву и Петербург. Такой выбор девушки объясняют тем, что боятся языкового барьера и поэтому не летят за границу», - рассказал изданию PR-директор сервиса.

Следом по популярности идет Турция. В пятерку безопасных стран для соло-туристок также вошли европейские направления: Италия (Милан, Рим, Венеция), Испания (Мадрид и Барселона) и Германия (Берлин и Мюнхен).

«Шестое место заняла Грузия, куда легко купить недорогие авиабилеты в последний момент и не требуется виза. Следом идет Кипр, где виза оформляется бесплатно и всего за один день», - рассказал PR-директор.

Предпоследнее место в рейтинге заняла Япония, которую россиянки назвали «очень спокойной страной для одиноких девушек». А завершила рейтинг Финляндия, куда по большей части ездят туристки из Петербурга.

17:55, 08 марта, 2019
37
0
#туризм\n#рейтинг\n#путешествия\n#путешествие

 

 

 


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