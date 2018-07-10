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В память о спасателях, погибших при теракте в Беслане, назовут горы

18:04, 10 июля, 2018
Анна Торхова
18:04, 10 июля, 2018
Анна Торхова
134
0
#теракт\n#помощь\n#память\n#горы\n#Северная Осетия\n#Беслан
Фото: pixabay.com
134
0

Вершины находятся в массиве Тепли Главного Кавказского хребта в Алагирском районе Северной Осетии.

Алания. В память о спасателях, погибших в 2004 году при теракте в Беслане, назовут горы. Вершины находятся в массиве Тепли Главного Кавказского хребта в Алагирском районе Северной Осетии, сообщает Российская Газета.

Правительство увековечит имена героя России Валерия Замараева и кавалера ордена Мужества Дмитрия Кормилина.

Напомним, теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года во время школьной линейки. В результате погибли 314 человек.

18:04, 10 июля, 2018
Анна Торхова
134
0
#теракт\n#помощь\n#память\n#горы\n#Северная Осетия\n#Беслан

 

 

 


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