В память о спасателях, погибших при теракте в Беслане, назовут горы

Вершины находятся в массиве Тепли Главного Кавказского хребта в Алагирском районе Северной Осетии.

Алания. В память о спасателях, погибших в 2004 году при теракте в Беслане, назовут горы. Вершины находятся в массиве Тепли Главного Кавказского хребта в Алагирском районе Северной Осетии, сообщает Российская Газета.

Правительство увековечит имена героя России Валерия Замараева и кавалера ордена Мужества Дмитрия Кормилина.

Напомним, теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года во время школьной линейки. В результате погибли 314 человек.