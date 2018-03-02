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Стало известно, кошек каких пород больше всего любят россияне

18:05, 02 марта, 2018
Евгений Кандаков
18:05, 02 марта, 2018
Евгений Кандаков
346
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#домашние животные\n#коты\n#кошки\n#продажи\n#объявления
Фото: pixabay.com
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Рекорды популярности бьют котята-шотландцы.  

Москва. Чаще всего россияне покупают и продают кошек шотландской породы. К такому выводу пришли аналитики одного из сайтов бесплатных объявлений, сообщают «Известия». Исследование было приурочено ко Всемирному дню кошек, который отмечают 1 марта. 

Следом за «шотландцами» в рейтинге идут британцы, третьими - мейн-куны. Также в число самых популярных пород попали бенгальские кошки, канадские и донские сфинксы. Замкнули топ-7 кошки абиссинской породы. 

При этом цены на котят популярных пород не соотносятся со спросом. Больше всего (20 тысяч рублей) просят за канадских сфинксов. Бенгальцы стоят в среднем 19 тысяч, мейн-кунов продают по цене около 17 тысяч рублей. Британские и шотландские котята за последнее время заметно подешевели. А за донских сфинксов просят всего 6 тысяч рублей.

18:05, 02 марта, 2018
Евгений Кандаков
346
0
#домашние животные\n#коты\n#кошки\n#продажи\n#объявления

 

 

 

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