Стало известно, кошек каких пород больше всего любят россияне

Рекорды популярности бьют котята-шотландцы.

Москва. Чаще всего россияне покупают и продают кошек шотландской породы. К такому выводу пришли аналитики одного из сайтов бесплатных объявлений, сообщают «Известия». Исследование было приурочено ко Всемирному дню кошек, который отмечают 1 марта.

Следом за «шотландцами» в рейтинге идут британцы, третьими - мейн-куны. Также в число самых популярных пород попали бенгальские кошки, канадские и донские сфинксы. Замкнули топ-7 кошки абиссинской породы.

При этом цены на котят популярных пород не соотносятся со спросом. Больше всего (20 тысяч рублей) просят за канадских сфинксов. Бенгальцы стоят в среднем 19 тысяч, мейн-кунов продают по цене около 17 тысяч рублей. Британские и шотландские котята за последнее время заметно подешевели. А за донских сфинксов просят всего 6 тысяч рублей.