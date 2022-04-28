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Банки России попросили Центробанк отложить выпуск новых банкнот

11:20, 28 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
Банки России попросили Центробанк отложить выпуск новых банкнот
11:20, 28 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Россия\n#банки\n#финансы и деньги\n#обновления
Фото: twenty20.com
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Первые обновленные купюры номиналом 100 рублей пустят в оборот в 2022 году.

Москва. Из-за проблем с поставкой и техподдержкой зарубежного оборудования российские банки просят Центробанк отложить выпуск новых банкнот. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

После ухода поставщиков в банках невозможно обновить программное обеспечение кассовой техники, терминалов и валидаторов в модулях рециркуляции/приема наличных.

В Ассоциации банков России рассказали, что также некоторые иностранные поставщики банкоматов отказались работать на территории России, где используется 60% их оборудования. А вся кассовая техника, которая обрабатывает банкноты, является импортной.

До 2025 года Центробанк проведет комплекс мероприятий, которые повысят качество, защиту и долговечность денег. Также будет обновлен внешний вид банкнот, на них выразят тематику федеральных округов.

В 2022 году в обращение должна выйти обновленная купюра номиналом в 100 рублей, на которой будет отображен Центральный округ. В 2023 году выпустят 1000 и 5000 рублей с тематикой Приволжского и Уральского округов соответственно, в 2024 году — 500 рублей со знаковыми местами Северо-Кавказского округа, а в 2025 году — 10 и 50 рублей, на которых изобразят Сибирский и Северо-Западный округа соответственно.

11:20, 28 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
255
0
#Россия\n#банки\n#финансы и деньги\n#обновления