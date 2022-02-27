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Банк России сообщил, что имеет все ресурсы для стабильности финансовой системы

15:00, 27 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
Банк России сообщил, что имеет все ресурсы для стабильности финансовой системы
15:00, 27 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
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#банки\n#Россия\n#финансы и деньги\n#стабильность
Фото: twenty20.com
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Все банковские карты на территории России продолжают работать.

Москва. Банк России заявил, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Центробанк будет непрерывно предоставлять другим банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях, а еще он расширит ломбардный список.

В настоящее время все средства клиентов на счетах сохранены и доступны, а банковские сервисы работают в обычном режиме. Отмечается, что банковские карты всех банков на территории России продолжают работать.

«Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений Банка России», — говорится в заявлении Банка России.

15:00, 27 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
220
0
#банки\n#Россия\n#финансы и деньги\n#стабильность