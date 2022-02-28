Поддержка Советом отцов Удмуртии Владимира Путина, особый режим ядерных сил России и исторический максимум курса евро: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Утро последнего дня зимы, 28 февраля, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Ограничение движения

В Ижевске временно ограничат движение автотранспорта по межквартальному проезду напротив дома №67 на улице Ворошилова. Как сообщила пресс-служба администрации города, ограничение введено из-за проведения земляных работ по технологическому присоединению дома к наружным сетям холодного водоснабжения.

Ограничение будет действовать в срок с 08:00 28 февраля до начала дня 4 марта.

Отцы и дети

Совет отцов Удмуртии поддержал решение Владимира Путина. Видеообращение общественная организация разместила на «Ютуб» в воскресенье, 27 февраля.

«Для нас важна судьба каждого ребёнка, каждого учителя, каждой семьи Луганской и Донецкой республики», «Восемь лет люди жили в страхе, сомнениях, опасности. Этому пришло время положить конец», «Решение принято, мы должны навести порядок» — с такими утверждениями обратились отцы к своим зрителям.

«Поэтому сегодня Совет отцов, как и большая часть осознанных граждан Российской Федерации, поддерживает решения нашего главнокомандующего, президента нашей страны Владимира Владимировича Путина», — резюмировал член президиума Совета отцов Удмуртии, член Общественной палаты Ижевска Антон Тактаров.

В финале ролика рефреном звучит песня «Священная война».

«Красная кнопка»

Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Как передают «Известия», об этом он заявил в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба ВС страны Валерием Герасимовым в воскресенье, 27 февраля.

«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал верховный главнокомандующий.

Отметим, что в стратегические силы сдерживания входят Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС). Основу первых составляют ракетные и авиационные комплексы межконтинентальной дальности и стратегические ядерные силы.

Курс валют

Курс евро поднялся до 127 рублей и достиг исторического максимума. Об этом передаёт RT.

Издание отмечает, что российский рубль в ходе валютных торгов на рынке Forex слабеет к доллару и евро. Евро поднялся до 127 рублей и достиг исторического максимума, следует из данных Bloomberg.

По данным РИА Новости, которые привёл RT, доллар торгуется около 113,5 рубля, а евро — 127 рублей на рынке Forex, что является историческим максимумом.

Ранее ЦБ России временно запретил брокерам производить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынках до отмены предписания.