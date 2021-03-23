У российских чиновников могут начать изымать деньги неизвестного происхождения

До недавнего времени на законных основаниях у взяточников отнимали лишь недвижимость, ценные бумаги и транспортные средства.



Москва. В России готовятся принять закон, позволяющий изымать в казну деньги коррупционеров. Как пишет Коммерсантъ, соответствующие поправки к законодательству правительство внесло 22 марта в Госдуму.

Речь идет об изменениях в законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции». Поправки обоснуют законность конфискации в доход государства средств госслужащих, обязанных декларировать имущество, если те не смогли подтвердить легальное происхождение своих денег.

В настоящее время в антикоррупционном законодательстве имеется пробел, позволяющий нечистым не руку чиновникам уклоняться от изъятия наличных.

«В доход РФ можно обращать земельные участки и объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги (доли участия, паи в уставных капиталах организаций), в отношении которых госслужащие не представили сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы», - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предлагает перечислять в бюджет средства, происхождение которых чиновник не может объяснить, если их размер превышает совокупный доход госслужащего за отчетный период и предшествующие ему 2 года.

Издание отмечает, что фактически в России известны случаи изъятия крупных сумм у таких коррупционеров, как экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко. Однако подобные действия правоохранительных органов можно было оспорить в суде.

Напомним, ранее Минфин готовил законопроект, позволяющий изымать деньги коррупционного происхождения и направлять их в Пенсионный фонд.