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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Нуждающимся гражданам Удмуртии могут начать передавать конфискованную судом продукцию

11:20, 24 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Нуждающимся гражданам Удмуртии могут начать передавать конфискованную судом продукцию
11:20, 24 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Удмуртия\n#конфискация
Источник фото: Роспотребнадзор
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Госдума планирует расширить список товаров, которые раньше подлежали уничтожению. 

Ижевск. Удмуртия. Нуждающимся гражданам Удмуртии могут начать передавать конфискат, который раньше приходилось уничтожать. Госдума России приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Такой механизм уже был отработан на продукции лёгкой промышленности: одежде и обуви. Сейчас его предлагают распространить и на остальные немаркированные товары, конфискованные по решению суда. Всего сейчас маркируется 27 товарных групп, в том числе это еда и лекарства.

Важно, что при этом конфискат будут проверять на безопасность. Если экспертиза признает его непригодным для использования, он пойдет на утилизацию, переработку или уничтожение.

Также будет список исключений, который касается товаров, предусматривающих особое регулирование. Это, например, спиртосодержащие медицинские средства, алкоголь, табак и никотинсодержащая продукция.

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11:20, 24 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
101
0
#Удмуртия\n#конфискация