ПФР пополнят деньги, происхождение которых владельцы не смогут объяснить

Документ об этом готовит Минфин.



Москва. Крупные денежные суммы и банковские счета, законность обладания которыми собственники не смогут подтвердить, будут подлежать конфискации в пользу Пенсионного фонда России (ПФР). Соответствующие изменения в законодательство готовит Минфин, пишут «Известия».

Законопроект содержит необходимые поправки в Гражданский кодекс, а также в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса в части уточнения перечня доходов бюджета ПФР. В случае принятия новые нормы позволят изымать в пользу пенсионеров не только имущество, но и денежные средства, законность получения которых не доказана. Закон может вступить в силу уже в декабре текущего года.

Сейчас в пользу государства изымается только имущество, приобретенное на доходы неустановленного происхождения. В текущем году в ПФР поступили первые 21,4 млрд рублей, полученные от продажи конфискованной у коррупционеров недвижимости.

Кстати, теперь изъятие имущества грозит не только чиновникам, но и любому лицу, не объяснившему источники своего благосостояния. В 2019 году такое решение принял Конституционный суд.

Однако издание не смогло пока выяснить, какое ведомство будет осуществлять мониторинг состояний граждан. Неясно также, от какой минимальной суммы будут начинать проверку.