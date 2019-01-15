У экс-главы района в Подмосковье Генпрокуратура нашла 565 участков и 22 машины

Все имущество Шестуна оценили в 10 млрд рублей.





Московская область. У бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Генпрокуратура обнаружила 565 участков земли и 22 машины. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ТАСС.

По словам официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного, все имущество Шестуна оценили в 10 млрд рублей, что не соответствует его реальным доходам

Генпрокуратура намерена подать в суд иск об изъятии.

По справке «Ведомостей», Александр Шестун был главой подмосковного района около 15 лет. Летом 2018 года его арестовали по обвинению в превышении полномочий, который позже переквалифицировали на обвинение в особо крупном мошенничестве, легализации преступных денег и незаконном предпринимательстве.

Действия экс-руководителя принесли ущерб государства в размере 62,8 млн рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.