Самозанятым россиянам пообещали по 10 тысяч рублей «налогового капитала»

Этими деньгами их рассчитывают «выманить из тени».

Москва. «Налоговый капитал» в 10 тысяч рублей предложил начислять самозанятым россиянам глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Как пишут «Известия», эти деньги должны побудить граждан, работающих индивидуально, к визиту в ФНС.

«Налоговый капитал» станет своего рода скидкой на уплату налогов. Такие «подарки» могут явиться частью системы стимулов, призванных привлечь самозанятых россиян регистрироваться в качестве налогоплательщиков.

Напомним, ранее в Минфине предлагали ввести налог на самозанятость со ставкой в 3%.