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В России могут ввести налог для самозанятых со ставкой от 3%

18:29, 03 мая, 2018
Евгений Кандаков
18:29, 03 мая, 2018
Евгений Кандаков
1958
0
#налоги\n#Минфин\n#работники\n#деньги\n#няни\n#репетиторство
Фото: pixabay.com
1958
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Предложение выдвинул Минфин.  

Москва. Особый режим налогообложения предлагает создать для самозанятых граждан министерство финансов. Как рассказал замглавы ведомства Илья Трунин, новый сбор могут ввести в России с 2019 года, пишет «Коммерсантъ».   

При этом ставка налога составит 3% для тех, кто оказывает услуги физическим лицам и не использует труд наемных работников (например, репетиторы, няни, домработницы). Для тех, кто выполняет заказы юрлиц, ставку повысят вдвое, до 6%. 

Законопроект уже готов и будет опубликован в течение месяца. Новый режим налогообложения для самозанятых может начать действовать уже с 2019 года, но поначалу - в отдельных регионах в качестве пилотного проекта. 

Для удобства вычисления и уплаты налога на самозанятость Минфин готов разработать специальное мобильное приложение. 

Добавим, с 2017 для самозанятых в России действуют налоговые каникулы. Правительство собирается продлить их до 31 декабря 2019 года.

18:29, 03 мая, 2018
Евгений Кандаков
1958
0
#налоги\n#Минфин\n#работники\n#деньги\n#няни\n#репетиторство

 

 

 


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