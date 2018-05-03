В России могут ввести налог для самозанятых со ставкой от 3%

Предложение выдвинул Минфин.

Москва. Особый режим налогообложения предлагает создать для самозанятых граждан министерство финансов. Как рассказал замглавы ведомства Илья Трунин, новый сбор могут ввести в России с 2019 года, пишет «Коммерсантъ».

При этом ставка налога составит 3% для тех, кто оказывает услуги физическим лицам и не использует труд наемных работников (например, репетиторы, няни, домработницы). Для тех, кто выполняет заказы юрлиц, ставку повысят вдвое, до 6%.

Законопроект уже готов и будет опубликован в течение месяца. Новый режим налогообложения для самозанятых может начать действовать уже с 2019 года, но поначалу - в отдельных регионах в качестве пилотного проекта.

Для удобства вычисления и уплаты налога на самозанятость Минфин готов разработать специальное мобильное приложение.

Добавим, с 2017 для самозанятых в России действуют налоговые каникулы. Правительство собирается продлить их до 31 декабря 2019 года.