Ижевск. Удмуртия. Два обособленных подразделения УФНС закроют в Удмуртии. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

Отмечается, что в связи с проведением очередного этапа модернизации организационной структуры налоговых органов с 1 апреля 2026 года прекращает свою работу подразделение Управления ФНС России по УР в посёлке Ува (ул. Карла Маркса, 23).

Жителям Увинского района услуги будут доступны и впредь онлайн — через электронные сервисы ФНС России на сайте nalog.gov.ru; в МФЦ райцентра на ул. Калинина, 17; других МФЦ, расположенных на территории республики; а также лично в любом действующем подразделении Управления.

Также с 1 апреля закроют подразделение УФНС в Ижевске на ул. Баранова, 88а.

Несмотря на закрытие подразделения, услуги налоговой службы остаются доступными для жителей района в полном объеме. Их можно получить:

Услуги офлайн можно будет получить в МФЦ Ленинского района на ул. Азина, 146а; в других МФЦ, в любом действующем подразделении Управления, в том числе в Ижевске по адресам: ул. Карла Маркса, 130; ул. Родниковая, 58; ул. Ворошилова, 35.