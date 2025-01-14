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Гугл оштрафовали более чем на 8 миллиардов рублей

16:51, 14 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
Гугл оштрафовали более чем на 8 миллиардов рублей
16:51, 14 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
50
0
#Москва\n#суд\n#штраф\n#деньги
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
50
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Американская компания не вернула деньги, полученные четыре года назад.

Москва. Московский суд оштрафовал Google («Гугл») более чем на 8 млрд рублей. Об этом сообщила «Газета.RU».

Американскую компанию наказали за уклонение от исполнения административного наказания.

Ранее кассация признала незаконным перечисление российской «дочкой» Google в 2021 году около 9,5 млрд рублей дивидендов в адрес материнской компании и перечисление в бюджет налогов на эти дивиденды в размере 500 млн рублей. Теперь корпорация должна вернуть фирме полученные деньги.

16:51, 14 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
50
0
#Москва\n#суд\n#штраф\n#деньги