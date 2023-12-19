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Двухлетний ребенок пострадал в Санкт-Петербурге при падении глыбы льда на коляску

17:26, 19 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Двухлетний ребенок пострадал в Санкт-Петербурге при падении глыбы льда на коляску
17:26, 19 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Санкт-Петербург\n#происшествие\n#лед\n#дети
Фото: pxhere.com
70
0

Малыш находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Санкт-Петербург. На коляску с двухлетним ребенком в Санкт-Петербурге упала глыба льда, сошедшая с крыши дома. Малыш получил травмы, передает «Рен ТВ» со ссылкой на собственные источники.

Обрушение наледи произошло около 8 часов утра 19 декабря на Новочеркасском проспекте Северной столицы. Коляску деформировало ударом. Мать ребенка начала просить прохожих о помощи. Те вызвали скорую помощь, пострадавшего доставили в больницу. По словам собеседника телеканала, младенец находится в медучреждении в состоянии средней тяжести.

Отмечается, что днем ранее в центре Санкт-Петербурга ледяная глыба упала на прохожего. Пострадавшего госпитализировали с травмами головы.

17:26, 19 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
70
0
#Санкт-Петербург\n#происшествие\n#лед\n#дети