Пострадавшему от когтей тигра Эдгарду Запашному наложили на лицо 14 швов

Москва. Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный пострадал во время репетиции с тигром. Инцидент произошел 15 ноября, написал дрессировщик в своем Telegram-канале.

По словам укротителя, рану ему нанес молодой тигр по кличке Рой. При этом хищник не собирался нападать на человека, произошедшее было случайностью. Запашный отвлекся и не успел отреагировать на случайное движение лапы зверя.

Артист добавил, что в больнице ему наложили 14 швов. Повреждены лоб, скула и нос.