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Пострадавшему от когтей тигра Эдгарду Запашному наложили на лицо 14 швов

13:11, 16 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
Пострадавшему от когтей тигра Эдгарду Запашному наложили на лицо 14 швов
13:11, 16 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
365
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#происшествие\n#артисты\n#цирк\n#больница\n#животные\n#тигры
Фото: скриншот видео с t.me/zapashnyru
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Дрессировщик не винит животное в случившемся.

Москва. Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный пострадал во время репетиции с тигром. Инцидент произошел 15 ноября, написал дрессировщик в своем Telegram-канале.

По словам укротителя, рану ему нанес молодой тигр по кличке Рой. При этом хищник не собирался нападать на человека, произошедшее было случайностью. Запашный отвлекся и не успел отреагировать на случайное движение лапы зверя. 

Артист добавил, что в больнице ему наложили 14 швов. Повреждены лоб, скула и нос. 

13:11, 16 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
365
0
#происшествие\n#артисты\n#цирк\n#больница\n#животные\n#тигры