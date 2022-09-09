Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Загадки Балезинского могильника Лонгрид Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр Лонгрид Бегемот в цирке Лонгрид

Золото на 178 млн рублей изъяли у контрабандистов в Забайкалье

17:00, 09 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Золото на 178 млн рублей изъяли у контрабандистов в Забайкалье
17:00, 09 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
54
0
#Забайкальский край\n#золото
Фото: unsplash.com
54
0

Это более 50 кг в слитках.

Чита. Забайкальский край. В Забайкалье у контрабандистов изъяли золото на 178 млн рублей. Как передаёт RT, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщается, что в то время, как часть банды среди прочего приобретала золото в регионах ДФО и переплавляла его в слитки, другие участники группировки тайно вывозили его в Забайкальский край.

«Полицейские и сотрудники ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержали десятерых предполагаемых участников группы. Восемь из них арестованы, двое под подпиской о невыезде», — цитирует издание Ирину Волк.

Она также заявила, что у участников группы обнаружено и изъято более 50 кг золота стоимостью свыше 178 млн рублей.

Ирина Волк добавила, что по выявленным фактам возбуждены уголовные дела.

17:00, 09 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
54
0
#Забайкальский край\n#золото