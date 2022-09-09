Золото на 178 млн рублей изъяли у контрабандистов в Забайкалье

Чита. Забайкальский край. В Забайкалье у контрабандистов изъяли золото на 178 млн рублей. Как передаёт RT, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщается, что в то время, как часть банды среди прочего приобретала золото в регионах ДФО и переплавляла его в слитки, другие участники группировки тайно вывозили его в Забайкальский край.

«Полицейские и сотрудники ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержали десятерых предполагаемых участников группы. Восемь из них арестованы, двое под подпиской о невыезде», — цитирует издание Ирину Волк.

Она также заявила, что у участников группы обнаружено и изъято более 50 кг золота стоимостью свыше 178 млн рублей.

Ирина Волк добавила, что по выявленным фактам возбуждены уголовные дела.