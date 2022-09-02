Торговый центр «Бумеранг» загорелся в Курске

Курск. Курская область. Пожарные тушат огонь, вспыхнувший в торговом центре «Бумеранг» в Курске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 09:34 МСК. Объект расположен на проспекте Хрущева в западной части города.

На место происшествия направлены пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Очаг возгорания обнаружен на 2 этаже торгового центра, ведется тушение. В ликвидации участвуют 36 человек с 11 единицами техники.

Причина и ущерб устанавливаются, о пострадавших не сообщается.

UPD: по уточненным данным, возгорание произошло на 3 этаже, пламя охватило 400 кв. м. Пожар ликвидирован. Есть 1 погибший: мужчина скончался в машине скорой помощи.