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Торговый центр «Бумеранг» загорелся в Курске

13:19, 02 сентября, 2022
Евгений Кандаков
Торговый центр «Бумеранг» загорелся в Курске
13:19, 02 сентября, 2022
Евгений Кандаков
82
0
#Курск\n#МЧС\n#торговый центр\n#тушение пожара\n#пожар
Фото: 46.mchs.gov.ru
82
0

Объект расположен на проспекте Хрущева.

Курск. Курская область. Пожарные тушат огонь, вспыхнувший в торговом центре «Бумеранг» в Курске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 09:34 МСК. Объект расположен на проспекте Хрущева в западной части города.

На место происшествия направлены пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Очаг возгорания обнаружен на 2 этаже торгового центра, ведется тушение. В ликвидации участвуют 36 человек с 11 единицами техники.

Причина и ущерб устанавливаются, о пострадавших не сообщается.

UPD: по уточненным данным, возгорание произошло на 3 этаже, пламя охватило 400 кв. м. Пожар ликвидирован. Есть 1 погибший: мужчина скончался в машине скорой помощи.

13:19, 02 сентября, 2022
Евгений Кандаков
82
0
#Курск\n#МЧС\n#торговый центр\n#тушение пожара\n#пожар