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Здание администрации Орловской области забросали «коктейлями Молотова»

12:17, 24 августа, 2022
Евгений Кандаков
Здание администрации Орловской области забросали «коктейлями Молотова»
12:17, 24 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#Орел\n#пожар\n#пострадавшие\n#теракт\n#нападение\n#губернатор\n#поджог
Фото: t.me/Klychkov_Andrey
118
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Пожар потушен, пострадал 1 человек.

Орел. Орловская область. В Орле неизвестный метнул в здание администрации области 2 бутылки с зажигательной смесью. В результате произошло возгорание в районе центрального входа, написал в своем Telegram-канале глава региона Андрей Клычков.

Атака произошла 24 августа около 7:50 МСК. Пожар немедленно потушили сотрудники администрации, при этом один из них получил ожоги, ему оказали помощь.

«Если кто-то решил так отметить День независимости Украины, то говорю еще раз — мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать. В остальном – разберутся правоохранительные органы», — заявил губернатор Орловской области.

12:17, 24 августа, 2022
Евгений Кандаков
118
0
#Орел\n#пожар\n#пострадавшие\n#теракт\n#нападение\n#губернатор\n#поджог