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Московский священник использовал пистолет, чтобы выгнать дебошира из церкви

10:09, 01 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Московский священник использовал пистолет, чтобы выгнать дебошира из церкви
10:09, 01 ноября, 2021
Евгений Кандаков
4
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#Москва\n#церковь\n#священник\n#нападение\n#хулиганство\n#драка\n#стрельба\n#полиция\n#скандал
Фото: pixabay.com
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Ведется розыск нападавшего.

Москва. Чтобы защититься от злоумышленника, столичный священнослужитель использовал огнестрельное оружие. Инцидент произошел днем 31 октября в храме на улице Генерала Белобородова в Москве, сообщает «Рен ТВ».

По данным телеканала, мужчина с неадекватным поведением зашел в туалет при церкви. Там он напал на клирика. В ответ батюшка достал сигнальный пистолет и выстрелил, надеясь напугать злоумышленника.

Однако тот нанес еще несколько ударов, после чего попытался ретироваться. Священнослужитель оказался не робкого десятка, и бросился в погоню за незваным гостем, который заскочил в автобус. Тем временем к храму подъехали прибывшие по вызову полицейские.

В итоге драчливый посетитель вышел на одной из остановок и убежал в сторону кладбища. Стражи порядка ведут розыск неадекватного гражданина.

 

10:09, 01 ноября, 2021
Евгений Кандаков
4
0
#Москва\n#церковь\n#священник\n#нападение\n#хулиганство\n#драка\n#стрельба\n#полиция\n#скандал
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