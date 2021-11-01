Московский священник использовал пистолет, чтобы выгнать дебошира из церкви

Ведется розыск нападавшего.



Москва. Чтобы защититься от злоумышленника, столичный священнослужитель использовал огнестрельное оружие. Инцидент произошел днем 31 октября в храме на улице Генерала Белобородова в Москве, сообщает «Рен ТВ».

По данным телеканала, мужчина с неадекватным поведением зашел в туалет при церкви. Там он напал на клирика. В ответ батюшка достал сигнальный пистолет и выстрелил, надеясь напугать злоумышленника.

Однако тот нанес еще несколько ударов, после чего попытался ретироваться. Священнослужитель оказался не робкого десятка, и бросился в погоню за незваным гостем, который заскочил в автобус. Тем временем к храму подъехали прибывшие по вызову полицейские.

В итоге драчливый посетитель вышел на одной из остановок и убежал в сторону кладбища. Стражи порядка ведут розыск неадекватного гражданина.