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3 школьника из Махачкалы попали в реанимацию, надышавшись газом

15:34, 16 сентября, 2021
Евгений Кандаков
3 школьника из Махачкалы попали в реанимацию, надышавшись газом
15:34, 16 сентября, 2021
Евгений Кандаков
692
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#Махачкала\n#школа\n#газ\n#отравление\n#дети\n#реанимация\n#Дагестан
Фото: pixabay.com
692
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Общее количество пострадавших выросло до 24, включая одного взрослого.

Махачкала. Дагестан. До 24 выросло число отравившихся газом в школе №36 Махачкалы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на городские власти.

При этом госпитализированы 19 человек. Трое школьников попали в реанимацию.

Как уточнили в администрации дагестанской столицы, среди пострадавших - ученики со 2 по 10 класс и 1 педагог. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное. Реанимация 3 из них потребовалась для обеспечения кислородом.

По предварительным данным, ученик 9 класса распылил в коридоре баллончик газа. Какого именно – выясняют. Занятия в школе отменены, проводится дезинфекция и проветривание с уборкой.

15:34, 16 сентября, 2021
Евгений Кандаков
692
0
#Махачкала\n#школа\n#газ\n#отравление\n#дети\n#реанимация\n#Дагестан
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