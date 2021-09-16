3 школьника из Махачкалы попали в реанимацию, надышавшись газом

Общее количество пострадавших выросло до 24, включая одного взрослого.



Махачкала. Дагестан. До 24 выросло число отравившихся газом в школе №36 Махачкалы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на городские власти.

При этом госпитализированы 19 человек. Трое школьников попали в реанимацию.

Как уточнили в администрации дагестанской столицы, среди пострадавших - ученики со 2 по 10 класс и 1 педагог. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное. Реанимация 3 из них потребовалась для обеспечения кислородом.

По предварительным данным, ученик 9 класса распылил в коридоре баллончик газа. Какого именно – выясняют. Занятия в школе отменены, проводится дезинфекция и проветривание с уборкой.