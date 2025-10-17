Воткинск. Удмуртия. Надежда Пушпашева из Воткинска завоевала три золотые медали на Международных соревнованиях в дисциплине настольный теннис спорта лиц с ПОДА в Дагестане. Об этом сообщает Минспорт Удмуртии.

Надежда Викторовна завоевала медали:

- в одиночном разряде (класс 3) — доказала, что она сильнейшая в личном зачёте;

- в женском парном разряде (класс 10) — вместе с Инной Балахчиной (Республика Хакасия);

- в смешанном парном разряде (класс 7) — в паре с Георгием Исаковым (Республика Хакасия).

«Три золота в одном турнире — это достижение, говорящее о высочайшем мастерстве, целеустремленности и невероятной силе духа! Поздравляем Надежду Пушпашеву с успехом! Желаем не останавливаться на достигнутом и новых побед на российской и международной арене», — говорится в сообщении.