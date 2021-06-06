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В лесу под Екатеринбургом пропал девятилетний турист

10:30, 06 июня, 2021
Юрий Абашев
В лесу под Екатеринбургом пропал девятилетний турист
10:30, 06 июня, 2021
Юрий Абашев
664
0
#Свердловская область\n#дети\n#спасатели
Фото: pixabay.com
664
0

Мальчик исчез по пути в лагерь.

Североуральск. Свердловская область. В тайге под Североуральском пропал девятилетний мальчик. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

К поискам юного туриста подключили спасателей, кинологов и волонтеров. С воздуха территорию мониторят беспилотники с тепловизорами.

О пропаже ребенка сообщил его отец. Они вместе с группой туристов совершали подъем на Уральский хребет в районе базы «Крив». По дороге у мужчины заболела нога, и он решил вернуться в лагерь, а сыну разрешил быстро спускаться самому. Но на базу мальчик не вернулся.

Upd: мальчик найдены живым и здоровым.

10:30, 06 июня, 2021
Юрий Абашев
664
0
#Свердловская область\n#дети\n#спасатели