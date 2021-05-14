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В Челябинске задержали объявившего себя «богом» местного жителя

14:32, 14 мая, 2021
Евгений Кандаков
В Челябинске задержали объявившего себя «богом» местного жителя
14:32, 14 мая, 2021
Евгений Кандаков
198
0
#Челябинск\n#полиция\n#оружие\n#психопаты\n#психи\n#психиатрическая экспертиза\n#нападение\n#гибель детей
Фото: pixabay.com
198
0

Мужчина шумел в своей квартире, угрожал соседям и показывал справку о разрешении на оружие.

Челябинск. Челябинская область. Житель Челябинска называл себя «богом» и досаждал соседям буйным выходками. В итоге его забрали в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городские СМИ.

Как рассказали жители дома, мужчина кричал, бил в стены квартиры, угрожал. На своей странице «ВКонтакте» челябинец разместил серию видео, в которых именовал себя «всевышним» и «аллахом». Там же он выложил фотографию справки о разрешении на оружие, якобы выданную ему в марте 2020 года.

Это обстоятельство вызвало интерес у полиции, проводившей мониторинг в интернете. Также на антиобщественное поведение буйного гражданина пожаловались соседи. В связи с этим челябинского «бога» доставили в участок. Оттуда задержанного сдали в специализированное медучреждение для проверки его психического здоровья.

Оружия в квартире челябинца не нашли, подлинность выданной ему справки проверяется.

Напомним, «богом» называл себя 19-летний житель Казани, застреливший 7 детей и 2 взрослых в школе 11 мая.

14:32, 14 мая, 2021
Евгений Кандаков
198
0
#Челябинск\n#полиция\n#оружие\n#психопаты\n#психи\n#психиатрическая экспертиза\n#нападение\n#гибель детей