В Казани завершились похороны жертв нападения на школу № 175

Тела 7 детей и 2 взрослых были преданы земле.



Казань. Татарстан. Похороны погибших при атаке на школу №175 в Казани завершены. Земле предали тела всех 9 жертв нападения, пишет «Интерфакс».

12 мая, напомним, было объявлено в Татарстане днем траура. Накануне 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев пришел с ружьем в гимназию № 175 и открыл стрельбу по детям. Погибли 7 учеников и 2 учительницы. В больницу с ранениями доставлены по уточненным данным 20 детей и 3 взрослых.

Как сообщает РБК со ссылкой на администрацию Казани, власти региона готовят постановление об оказании материальной помощи семьям пострадавших. Предполагается, что по 1 млн рублей выплатят родственникам погибших, 400 тыс. - получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тыс. - тем, кто получил легкие ранения.

Стрелка задержали, против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Во время допроса Галявиев признался в ненависти ко всем людям. Также он заявил, что считает себя «богом».