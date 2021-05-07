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В Волгоградской области во время раскопок погибли два поисковика

09:50, 07 мая, 2021
Андрей Поносов
В Волгоградской области во время раскопок погибли два поисковика
09:50, 07 мая, 2021
Андрей Поносов
206
0
#Россия\n#Волгоград\n#Сталинград\n#поисковые экспедиции\n#Великая Отечественная Война\n#взрыв\n#Следственный комитет
Фото: pixabay.com
206
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Мужчина и подросток подорвались на снаряде времен Великой Отечественной войны.

Волгоград. В Волгоградской области во время раскопок погибли два поисковика. Мужчина и подросток подорвались на старом артиллерийском боеприпасе. О трагедии сообщила пресс-служба областной администрации.

Взрыв произошел 6 мая около 6 вечера в Городищенском районе близ поселка Самофаловка. Здесь работал поисковый отряд «Память» из Оренбургской обасти  - 11 школьников и 4 взрослых инструкторов. Во время раскопок сдетонировал боевой снаряд времен Великой Отечественной войны. 

На место взрыва экстренно выехали две бригады скорой помощи, однако спасти пострадавших – взрослого мужчину и 16-летнего подростка – не удалось. Сейчас в районе раскопок работают профильные специалисты.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров распорядился остановить работу всех поисковых отрядов на территории региона. Среди поисковиков проведут проверку выполнения правил безопасности и дополнительный инструктаж. Также власти выяснят соответствует ли место фактического пребывания отрядов заявленному району раскопок.

По факту гибели поисковиков следственным управлением СК РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка.

09:50, 07 мая, 2021
Андрей Поносов
206
0
#Россия\n#Волгоград\n#Сталинград\n#поисковые экспедиции\n#Великая Отечественная Война\n#взрыв\n#Следственный комитет