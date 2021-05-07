Мужчина и подросток подорвались на снаряде времен Великой Отечественной войны.

Волгоград. В Волгоградской области во время раскопок погибли два поисковика. Мужчина и подросток подорвались на старом артиллерийском боеприпасе. О трагедии сообщила пресс-служба областной администрации.

Взрыв произошел 6 мая около 6 вечера в Городищенском районе близ поселка Самофаловка. Здесь работал поисковый отряд «Память» из Оренбургской обасти - 11 школьников и 4 взрослых инструкторов. Во время раскопок сдетонировал боевой снаряд времен Великой Отечественной войны.

На место взрыва экстренно выехали две бригады скорой помощи, однако спасти пострадавших – взрослого мужчину и 16-летнего подростка – не удалось. Сейчас в районе раскопок работают профильные специалисты.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров распорядился остановить работу всех поисковых отрядов на территории региона. Среди поисковиков проведут проверку выполнения правил безопасности и дополнительный инструктаж. Также власти выяснят соответствует ли место фактического пребывания отрядов заявленному району раскопок.

По факту гибели поисковиков следственным управлением СК РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка.