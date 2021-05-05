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В Томской области девушка пыталась испортить баннеры “Бессмертного полка”

17:05, 05 мая, 2021
Андрей Поносов
В Томской области девушка пыталась испортить баннеры “Бессмертного полка”
17:05, 05 мая, 2021
Андрей Поносов
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#Россия\n#Бессмертный полк\n#акция\n#Следственный комитет\n#уголовное дело\n#вандализм
Фото: pixabay.com
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По факту вандализма возбуждено уголовное дело.

Северск. Томская область. В Томской области возбудили уголовное дело против девушки, которая портила  баннеры, установленные ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба томского Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел в городе Северске. Ночью 3 мая 17-летняя местная жительница повредила 4 баннера всероссийского движения “Бессмертный полк”. Антиобщественный поступок девушки зафиксировали видеокамеры возле одного из торговых центров.

Органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (“Вандализм”). 

17:05, 05 мая, 2021
Андрей Поносов
136
0
#Россия\n#Бессмертный полк\n#акция\n#Следственный комитет\n#уголовное дело\n#вандализм