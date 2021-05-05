В Томской области девушка пыталась испортить баннеры “Бессмертного полка”

По факту вандализма возбуждено уголовное дело.

Северск. Томская область. В Томской области возбудили уголовное дело против девушки, которая портила баннеры, установленные ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба томского Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел в городе Северске. Ночью 3 мая 17-летняя местная жительница повредила 4 баннера всероссийского движения “Бессмертный полк”. Антиобщественный поступок девушки зафиксировали видеокамеры возле одного из торговых центров.

Органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (“Вандализм”).