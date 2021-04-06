Жертву освобожденного «скопинского маньяка» взяли под госзащиту

Отбывший наказание преступник публично угрожал девушке.



Скопин. Рязанская область. Пострадавшей от действий «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерине Мартыновой предоставили госзащиту. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

«Да, я подписала все документы. Госзащита мне и моей семье. Конкретные меры просили не разглашать, но теперь я в безопасности», - приводит агентство слова девушки. Она рассказала, что написала заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Мохова и ограничить его публичные высказывания и активность в соцсетях. Также пострадавшая требовала защитить ее от вышедшего из мест заключения осужденного.

В одном из данных после освобождения интервью Мохов, говоря о заявлениях одной из своих бывших пленниц, пообещал «разобраться». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку после высказываний Мохова в СМИ. Тем временем ему уже назначили штраф за несоблюдение назначенных судом ограничений.

В сентябре 2000 года житель Скопина Рязанской области Виктор Мохов похитил двух девушек, возвращавшихся с дискотеки. Одной из них была Екатерина Мартынова. Больше 3 лет преступник держал своих жертв в подземном бункере. Мохов периодически насиловал пленниц, а рождавшихся у них детей подбрасывал в медучреждения. Вырваться жертвам удалось, передав записку на волю.

3 марта 2021 года «скопинский маньяк» отбыл назначенный судом срок и вышел на свободу.